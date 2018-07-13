МИЭТ вошел в число победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов

Проекты НИУ МИЭТ из Зеленограда, представленные на Всероссийский конкурс молодежных проектов, заслужили высокую оценку экспертов Федерального агентства по делам молодежи и денежные гранты.

В этом году в конкурсе участвовали 380 бюджетных российских вузов, всего было подано 2523 заявки. Конкурс проводился по 11-ти номинациям, каждый проект оценивался по десяти критериям. Победителями были признаны 1086 проектов от 313 образовательных организаций. В их числе четыре проекта зеленоградского университета: «Межрегиональный студенческий ТЕХНОкубок КВН», «Школа технопредпринимательства», «Всероссийский слет вожатых» и «Школа куратора».

Размер грантового фонда конкурса в 2018 году составляет 4,5 млрд рублей.