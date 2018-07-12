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Один из ведущих вузов Саратова лишили аккредитации
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Один из ведущих вузов Саратова лишили аккредитации 

САРАТОВ24 9 часов назад
Рособрнадзор отказал в аккредитации трем вузам страны. В их числе оказался Саратовский технический университет имени Гагарина. Приказ размещен на сайте ведомства сегодня утром. Согласно документу, вузу отказано в аккредитации по нескольким специальностям среднего профессионального образования. Это «электро— и теплоэнергетика» и «Юриспруденция».
"Наличие аккредитации подтверждает соответствие деятельности вуза государственным образовательным стандартам. В случае приостановление или лишения аккредитации, вуз может вести образовательную деятельность и выдавать документы соответствующего образца. При этом, есть некоторые ограничения. Вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать студентам отсрочку от службы в армии по призыву. Учредитель вуза обязан перевести студентов с их согласия в другие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по таким же направлениям с сохранением всех условий обучения", — комментирует ТАСС.
Выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца также не смогут в Брянском государственном аграрном университете и частном Южном университете.
Напомним, саратовский университет уже становился объектом внимания СМИ. В конце июня ректора вуза Игоря Плеве отстранили от должности. Поводом стало неожиданное уголовное дело, по которому Плеве проходит подозреваемым. Ему вменяют незаконное распределение квартир молодых ученых среди руководства вуза, а также растрату на 125 тысяч рублей.
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