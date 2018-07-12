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Бизнес-класс сформируют в одной из школ Коптева
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Бизнес-класс сформируют в одной из школ Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 10 часов назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Расположенная на Михалковской улице школа № 1223 заключила договор с факультетом бизнеса «Капитаны» Академии имени Плеханова.
«Договор предусматривает реализацию программы дополнительного образования для школьников 10–11 классов, — говорится на официальном сайте школы. — Курс состоит из практических занятий, тренингов, креативных сессий и мастер-классов по тематическим блокам, направленным на обучение ведению собственной предпринимательской деятельности и формирование активной жизненной позиции».
Занятия будут проходить в школе во второй половине дня, два раза в неделю. Учащиеся также будут выезжать на уроки в РЭУ имени Плеханова. (ео)
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