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Три российских вуза лишились госаккредитации
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Три российских вуза лишились госаккредитации 

360tv.ru 5 часов назад
Рособрнадзор не выдал государственную аккредитацию трем российским вузам. Об этом сообщила газета «АиФ».
Рособрнадзор определил три вуза, которые не соответствуют государственным образовательным стандартам. Ведомство разместило их список на официальном сайте.
Саратовскому государственному техническому университету имени Гагарина отказано в аккредитации в отношении уровня среднего профобразования по укрупненным группам профессий «Электро— и теплоэнергетика» и «Юриспруденция».
Также отказали Брянскому государственному аграрному университету в отношении магистратуры по укрупненной группе профессий «Электро— и теплоэнергетика». Частному Южному университету в Ростове-на-Дону — в отношении уровня высшего образования по укрупненной группе профессий «Экономика и управление».
Образовательное учреждение может продолжать образовательную деятельность без государственной аккредитации. При этом дипломы выдаются собственного, а не государственного, образца. Также вуз не может гарантировать отсрочку от службы в армии по призыву.
Учредитель вуза обязан перевести студентов по их желанию в другие высшие учебные заведения, которые имеют государственную аккредитацию программы по аналогичным направлениям с сохранением всех условий обучения.
Россия потратит более 800 миллиардов рублей на образование. Правительство планирует строительство и реконструкцию российских школ.
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