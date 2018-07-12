Первых специалистов по экономической безопасности выпустил АлтГТУ

Торжественное мероприятие по случаю первого выпуска студентов по специальности «Экономическая безопасность» прошло сегодня в Алтайском государственном техническом университете.

Срок обучения на этой специальности составляет 5 лет. Вступительным испытанием для абитуриентов являются экзамены по математике (профильный уровень), русскому языку и обществознанию.

Специалисты в этой области смогут реализовать себя в государственных структурах, осуществляющих контрольно-надзорные функции в финансовой и экономической сферах деятельности, в службах внутреннего контроля банков и кредитных организациях, страховых, лизинговых компаниях, организациях, выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом., в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих компаний, обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность предприятия, занимающихся сбором и обработкой информации о рыночной конъюнктуре, технологиях производства и т. п.

В институте экономики и управления АлтГТУ также ведут набор по направлениям — «Экономика» (профиль «Цифровые финансы»), «Менеджмент» (профили: «Производственный менеджмент», «Управление малым бизнесом», «Менеджмент в сервисе и туризме»), «Государственное и муниципальное управление» и специальности «Экономическая безопасность» (специализация: «Экономико-правововое обеспечение экономической безопасности» и «Судебная экономическая экспертиза»). С первого года обучения студенты вовлекаются в практическую, а затем и в производственную работу. Учебный процесс построен таким образом, чтобы совмещать экономическую теорию с преподаванием технологических основ производства практически всех отраслевых сфер.