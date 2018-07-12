В Казани составили список тех, кому можно выступать в школах

Казанские власти составили список организаций, которым можно развлекать воспитанников детских садов и школьников. В реестр вошла 31 компания.

В списке есть мобильные планетарии, интерактивные тиры, научные шоу, квесты, военно-патриотические игры, музыкальный дуэт и много театров. Для каждой компании указана рекомендация. Например, квесты можно проводить только в школах.

В этом году Казань ожидает масштабная реорганизация школ и детских садов. Некоторые учреждения объединят, некоторые — переименуют.

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