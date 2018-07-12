Ещё
В Казани составили список тех, кому можно выступать в школах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани составили список тех, кому можно выступать в школах 

Казанский Портал 11 часов назад
Казанские власти составили список организаций, которым можно развлекать воспитанников детских садов и школьников. В реестр вошла 31 компания.
В списке есть мобильные планетарии, интерактивные тиры, научные шоу, квесты, военно-патриотические игры, музыкальный дуэт и много театров. Для каждой компании указана рекомендация. Например, квесты можно проводить только в школах.
В этом году Казань ожидает масштабная реорганизация школ и детских садов. Некоторые учреждения объединят, некоторые — переименуют.
Читайте также:
КФУ выплатит первокурсникам по 100 000 рублей. Не всем
Самые дорогие специальности в казанских вузах в 2018 году
Казанский Портал: последние новости
КФУ выплатит первокурсникам по 100 000 рублей. Не всем На одно место в КФУ претендуют по 50 человек Учителя татарского настаивают на обязательном изучении языка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками243
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС150
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение