В Казани составили список тех, кому можно выступать в школах 

Казанские власти составили список организаций, которым можно развлекать воспитанников детских садов и школьников. В реестр вошла 31 компания.
В списке есть мобильные планетарии, интерактивные тиры, научные шоу, квесты, военно-патриотические игры, музыкальный дуэт и много театров. Для каждой компании указана рекомендация. Например, квесты можно проводить только в школах.
В этом году Казань ожидает масштабная реорганизация школ и детских садов. Некоторые учреждения объединят, некоторые — переименуют.
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