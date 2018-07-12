Помощник президента России Андрей Фурсенко посетил Владимирскую область

В ходе визита Андрей Фурсенко ответил на острые вопросы молодых преподавателей, в том числе об оплате труда педагогов.

«Я считаю, что финансирование системы образования должно увеличиваться. Но я точно так же понимаю, что есть объективные ограничения, — заявил помощник президента. — Кроме этой сферы есть еще и другие, не менее важные: оборона, здравоохранение, внешняя политика».

Андрей Фурсенко добавил, что если направить все средства на поддержку одной сферы, то другие ослабнут. Также он обратился к аудитории с предложением подумать, как можно увеличить зарплаты учителей.

Помощник президента стал последним спикером третьей смены форума, которая объединила около 1000 преподавателей, руководителей общественных объединений, блогеров и представителей студенческих СМИ. 13 июля стартует следующая профильная смена — «Цифровой мир». В ней примут участие молодые специалисты в сфере диджитал.