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Помощник президента России Андрей Фурсенко посетил Владимирскую область
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Помощник президента России Андрей Фурсенко посетил Владимирскую область 

АиФ Владимир 11 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Помощник президента России, бывший министр образований и науки РФ Андрей Фурсенко посетил молодежный форум «Территория смыслов» во Владимирской области, сообщается на сайте администрации региона.
В ходе визита Андрей Фурсенко ответил на острые вопросы молодых преподавателей, в том числе об оплате труда педагогов.
«Я считаю, что финансирование системы образования должно увеличиваться. Но я точно так же понимаю, что есть объективные ограничения, — заявил помощник президента. — Кроме этой сферы есть еще и другие, не менее важные: оборона, здравоохранение, внешняя политика».
Андрей Фурсенко добавил, что если направить все средства на поддержку одной сферы, то другие ослабнут. Также он обратился к аудитории с предложением подумать, как можно увеличить зарплаты учителей.
Помощник президента стал последним спикером третьей смены форума, которая объединила около 1000 преподавателей, руководителей общественных объединений, блогеров и представителей студенческих СМИ. 13 июля стартует следующая профильная смена — «Цифровой мир». В ней примут участие молодые специалисты в сфере диджитал.
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