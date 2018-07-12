Ещё
Ростовские школы отремонтируют к началу августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовские школы отремонтируют к началу августа 

161.ru 11 часов назад
Фото: 161.ru
В двух ростовских школах капремонт завершится только к началу учебного года
В администрации Ростова озвучили сроки, когда завершится подготовка школ донской столицы к новому учебному году. Здания и прилегающие к ним территории должны привести в порядок до 1 августа. Исключение составят школа №4 и лицей №69, в которых капитальный ремонт завершат к 1 сентября. — Все школы должны быть укомплектованы необходимым оборудованием, мебелью, учебниками и пособиями. Этот вопрос — на моем личном контроле, — заявил глава города Виталий Кушнарев. Чиновники проедут по школам, чтоб лично убедиться в их готовности к новому учебному году.
161.ru: последние новости
Можем показать дулю: Киев признал свою беспомощность в Азовском море "Счастье ростом 50 сантиметров": донская модель Анастасия Костенко родила дочь от Дмитрия Тарасова Ростовчанка стала чемпионкой мира по ММА
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками243
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС150
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение