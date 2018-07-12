Ростовские школы отремонтируют к началу августа 

В двух ростовских школах капремонт завершится только к началу учебного года
В администрации Ростова озвучили сроки, когда завершится подготовка школ донской столицы к новому учебному году. Здания и прилегающие к ним территории должны привести в порядок до 1 августа. Исключение составят школа №4 и лицей №69, в которых капитальный ремонт завершат к 1 сентября. — Все школы должны быть укомплектованы необходимым оборудованием, мебелью, учебниками и пособиями. Этот вопрос — на моем личном контроле, — заявил глава города Виталий Кушнарев. Чиновники проедут по школам, чтоб лично убедиться в их готовности к новому учебному году.