На маленьких екатеринбуржцев заведут «электронные дела»

На платформе будет храниться вся информация о ребенке, начиная с рождения, об этом сообщает в четверг, 12 июля, «АиФ-Урал»

Екатерина Сибирцева. Уже в скором времени может быть введена платформа «Единое элетронное личное дело ребенка», на которой будет храниться вся информация о малышах, начиная с первого дня их жизни. Об этом сегодня во время выставки «Иннопром» сообщила директор департамента образования администрации Екатеринбурга

«Личное дело» станет частью автоматизированной информационной системы «Образование». В нее входит 12 модулей, там же можно встать в электронную очередь, в том числе — в сады и детские лагеря. Платформа позволяет усорить процесс поиска информации, автоматизировать оформление необходимых справок и регламентировать сроки выполнения различных процедур.

«Единое электронное личное дело» будет следующим шагом в развитии системы «Образование». Специалисты даже рассчитывают, что платформу можно рассматривать как альтернативный способ подачи заявлений на прием в первые классы.

«Если первоначально система «Образование» разрабатывалась как ведомственная система для учета контингента, распределения его по категориям и оперативного получения информации об устройстве детей в муниципальные образовательные организации, то сейчас на ее основе разрабатывается инструмент оценки возможностей системы образования, определения достаточности ресурсов и качества работы как отдельных структур, учреждений, так и образовательного комплекса уральской столицы в целом», — сообщила Екатерина Сибирцева.