Прокуратура: ЕГЭ в Воронежской области сдавали с нарушениями

Прокуроры обнаружили ряд нарушений при сдаче Единого госэкзамена в Воронежской области , сообщили в пресс-службе ведомства 11 июля.

Так, нарушения при проведении итоговой аттестации обнаружили в Бобровском, Богучарском, Верхнехавском, Каменском, Лискинском, Новохопёрском Острогожском , Панинском, Павловском, Ольховатском, Терновском, Семилукском, Таловском районах, Борисоглебске , Нововоронеже и Воронеже. Недочеты связаны с информированием населения о порядке проведения ЕГЭ.

Также прокуроры выяснили, что в некоторых школах на учащихся незаконно налагались дисциплинарные взыскания, на детей и родителей возлагались не предусмотренные законом обязанности. В ряде школ не проводились расследования, почему тот или иной ребенок получил травму и т.д.

Всего прокуроры внесли свыше 50 представлений об устранении нарушений закона об образовании, в том числе в адрес первого заместителя председателя облправительства.