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Прокуратура: ЕГЭ в Воронежской области сдавали с нарушениями
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Прокуратура: ЕГЭ в Воронежской области сдавали с нарушениями 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
Прокуроры обнаружили ряд нарушений при сдаче Единого госэкзамена в Воронежской области, сообщили в пресс-службе ведомства 11 июля.
Так, нарушения при проведении итоговой аттестации обнаружили в Бобровском, Богучарском, Верхнехавском, Каменском, Лискинском, Новохопёрском, Острогожском, Панинском, Павловском, Ольховатском, Терновском, Семилукском, Таловском районах, Борисоглебске, Нововоронеже и Воронеже. Недочеты связаны с информированием населения о порядке проведения ЕГЭ.
Также прокуроры выяснили, что в некоторых школах на учащихся незаконно налагались дисциплинарные взыскания, на детей и родителей возлагались не предусмотренные законом обязанности. В ряде школ не проводились расследования, почему тот или иной ребенок получил травму и т.д.
Всего прокуроры внесли свыше 50 представлений об устранении нарушений закона об образовании, в том числе в адрес первого заместителя председателя облправительства.
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