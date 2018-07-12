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Бывший мэр Железногорска Вадим Медведев теперь работает в правительстве РФ
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Бывший мэр Железногорска Вадим Медведев теперь работает в правительстве РФ 

АиФ Красноярск 9 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Экс-глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев возглавил департамент в Министерстве науки и высшего образования РФ. Кстати, руководителем недавно созданного ведомства стал еще один красноярец Михаил Котюков.
По задумке правительства РФ, министерство должно заняться развитием центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов в стране. К таким относится и Железногорск, который до 6 декабря 2017 года возглавлял Вадим Медведев. Причина отставки — переход на работу в Роскосмос. И вот новое назначение.
Железногорск называют инновационной столицей края. На его территории работают ГХК и АО «ИСС», где развиваются высокотехнологичные производства. Недавно город получил статус Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
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