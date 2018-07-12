Бывший мэр Железногорска Вадим Медведев теперь работает в правительстве РФ 

Экс-глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев возглавил департамент в Министерстве науки и высшего образования РФ. Кстати, руководителем недавно созданного ведомства стал еще один красноярец Михаил Котюков.
По задумке правительства РФ, министерство должно заняться развитием центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов в стране. К таким относится и Железногорск, который до 6 декабря 2017 года возглавлял Вадим Медведев. Причина отставки — переход на работу в Роскосмос. И вот новое назначение.