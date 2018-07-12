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Школа на Урале заплатит штраф за полученную ученицей травму
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Школа на Урале заплатит штраф за полученную ученицей травму 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: АиФ
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл — РИА Новости. Школа в поселке Муслюмово Челябинской области по решению суда заплатит штраф в размере 45 тысяч рублей в качестве моральной компенсации учащейся, которая получила травму руки по недосмотру педагогов, сообщает пресс-центр прокуратуры региона.
По данным ведомства, в школе поселка Муслюмово ученица 7 класса упала на кафельный пол и получила закрытый перелом левой лучевой кости руки со смещением костных отломков. Девочку госпитализировали в челябинскую областную детскую клиническую больницу, где ей провели операцию. По мнению прокуратуры, причиной несчастного случая стал недостаточный контроль педагогов за поведением учащихся.
"Прокурором района в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда… Кунашакским районным судом исковое заявление удовлетворено, в счет компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему, с образовательной организации взыскано 45 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточняется в сообщении.
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