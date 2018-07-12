Родители будут выбирать, как язык будет изучать ребенок в школе? 

Госдума рассматривает изменения в закон «Об образовании», касающиеся изучения родного языка народностей страны. Не понимаю, о чём тут говорить, очевидно, что дети должны знать язык своих предков!
По словам депутата Государственной Думы Ивана Белекова, инициатива законопроекта, которым предлагается дать родителям возможность выбирать, какой родной язык их ребёнок будет изучать в школе, вызвала широкое обсуждение. В частности, высказывались опасения, что языки национальных республик из обязательной школьной программы перейдут в факультативную. И в законопроект внесены существенные изменения, подтверждающие необходимость изучения родных языков в рамках государственного стандарта.
«Госдумой приняты рекомендации по созданию на федеральном уровне специального фонда поддержки родных языков, — цитирует слова депутата сайт Эл Курултая Республики Алтай. — На сегодняшний день есть утверждённые на федеральном уровне учебники только по пяти языкам. Фонд займётся работой над образовательными программами для изучения родных языков, кроме того, он должен будет обеспечить подготовку педагогических кадров. Напомню, только в 13 субъектах имеются программы развития национальных языков. Сегодня нужно заниматься разработкой учебно-методических материалов по изучению алтайской литературы, по изданию учебников алтайского языка с учётом диалектов коренных малочисленных народов Республики Алтай».