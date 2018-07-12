Родители будут выбирать, как язык будет изучать ребенок в школе?

Госдума рассматривает изменения в закон «Об образовании», касающиеся изучения родного языка народностей страны. Не понимаю, о чём тут говорить, очевидно, что дети должны знать язык своих предков!

По словам депутата Государственной Думы Ивана Белекова, инициатива законопроекта, которым предлагается дать родителям возможность выбирать, какой родной язык их ребёнок будет изучать в школе, вызвала широкое обсуждение. В частности, высказывались опасения, что языки национальных республик из обязательной школьной программы перейдут в факультативную. И в законопроект внесены существенные изменения, подтверждающие необходимость изучения родных языков в рамках государственного стандарта.