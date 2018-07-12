КФУ выплатит первокурсникам по 100 000 рублей. Не всем

КФУ заманивает к себе победителей и призеров всероссийских олимпиад серьезными деньгами. Им обещают разовую выплату до 100 000 рублей, если они поступят в Казанский университет.

Абитуриенты, набравшие 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету, получат 80 000 рублей. На этом бонусы не заканчиваются. У победителей олимпиад будет ежемесячная стипендия в 10 000 рублей, а у призеров — 4 000 рублей, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году на одно место в КФУ претендуют по 50 человек.

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