КФУ выплатит первокурсникам по 100 000 рублей. Не всем 

КФУ заманивает к себе победителей и призеров всероссийских олимпиад серьезными деньгами. Им обещают разовую выплату до 100 000 рублей, если они поступят в Казанский университет.
Абитуриенты, набравшие 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету, получат 80 000 рублей. На этом бонусы не заканчиваются. У победителей олимпиад будет ежемесячная стипендия в 10 000 рублей, а у призеров — 4 000 рублей, сообщает пресс-служба вуза.
В этом году на одно место в КФУ претендуют по 50 человек.
Читайте также:
Самые дорогие специальности в казанских вузах в 2018 году
В КФУ поступает 14-летняя девочка. Она досрочно закончила школу