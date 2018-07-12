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Якутский университет начнет готовить специалистов по экологическому праву Арктики
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Якутский университет начнет готовить специалистов по экологическому праву Арктики 

ТАСС 15 часов назад
ЯКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Российско-французская магистерская программа в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) будет готовить специалистов по экологическому праву для промышленных компаний, работающих в Арктике. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель программы, завкафедрой арктического права и стран АТР юридического факультета СВФУ Анатолий Слепцов.
"Соглашение о создании совместной магистерской программы «Право охраны окружающей среды» Северо-Восточного федерального университета и французского университета Версаль-Сен-Кантен (Университет Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин — прим. ТАСС) подписано на днях. Начался прием документов для обучения по магистерской программе", — рассказал он.
По словам руководителя магистратуры, программа направлена на подготовку специалистов, которые будут разбираться в специфике добывающей промышленности в Арктике, вопросах взаимоотношений промышленных компаний и коренных народов Арктики. «При активном промышленном освоении северных территорий необходимо понимать, что народы Арктики являются хранителями глобального экологического баланса, и вопросы защиты их прав как никогда актуальны», — сказал он. Слепцов отметил, что особый акцент в образовательной программе будет сделан на арктическом праве, основах экологической и этнологической экспертизы.
По словам собеседника агентства, первый год обучения будет проходить в Северо-Восточном федеральном университете в Якутске. Во второй год часть студентов поедут во Францию за счет европейского гранта Erasmus Mundus. «Студенты будут получать ежемесячную стипендию в €700, а также заработную плату от €1000 за прохождение практики на базе компании Total», — сказал он.
По словам Слепцова, предварительное согласие на целевую подготовку кадров по этой программе уже дали компании «Газпром», "Алроса", "Сургутнефтегаз", «Алмазы Анабара». «Кроме того, думаю, что в таких специалистах нуждаются транснациональные компании, ведущие деятельность в Арктической зоне. В частности, специалисты с таким образованием могут стать медиаторами взаимодействия промышленных компаний и местного населения», — добавил собеседник агентства.
Юридический факультет СВФУ установил тесные рабочие контакты с вузами арктических регионов РФ и зарубежных стран, ведутся совместные исследования и реализуются научные проекты в сфере Арктики. Ранее сообщалось, что факультет запустил магистерскую программу по арктическому праву.
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