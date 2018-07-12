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Новосибирцы стали третьими по «Естественному интеллекту»
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Новосибирцы стали третьими по «Естественному интеллекту» 

Все новости Новосибирской области 15 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Результаты игры показали, что в 2018 году школьники стали проявлять больший интерес к естественным наукам, таким как физика, химия, биология. По сравнению с первым сезоном проекта, доля школьников среди участников значительно выросла: 26,5% против 16,8% в первом сезоне. Всего во втором сезоне приняли участие более 4700 человек из 83 регионов России.
Рост интереса школьников к естественным наукам также подтверждает статистика единого государственного экзамена (ЕГЭ). С каждым годом все больше выпускников выбирают для сдачи ЕГЭ естественнонаучные предметы. Физику в 2018 году решили сдавать 29% 11-классников (по сравнению с 27% годом ранее), химию — 17% (13% в 2017 году), биологию — 25% (в прошлом году — 20%).
По сравнению с первым сезоном проекта, который прошел в конце 2017 года, средний балл участников стал выше (в первом сезоне он составил 32,6 балла, во втором — 35). Стоит отметить, что вырос процент правильных ответов по трем дисциплинам (физике — с 62,6% до 63,5%, химии — с 45,8 до 54,7%, биологии — с 41% до 47,7%).
Во втором сезоне Лиги знаний «Естественный интеллект» самыми активными были москвичи — 999 участников. Наиболее высокие результаты продемонстрировали участники из Московской области, набравшие в среднем 37,2 балла из 87 максимальных. На втором месте — Воронежская область со средним результатом 36,3 балла. Совсем немного отстали от них жители Новосибирской области — 36,2 балла.
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