Новосибирцы стали третьими по «Естественному интеллекту»

Результаты игры показали, что в 2018 году школьники стали проявлять больший интерес к естественным наукам, таким как физика, химия, биология. По сравнению с первым сезоном проекта, доля школьников среди участников значительно выросла: 26,5% против 16,8% в первом сезоне. Всего во втором сезоне приняли участие более 4700 человек из 83 регионов России

Рост интереса школьников к естественным наукам также подтверждает статистика единого государственного экзамена (ЕГЭ). С каждым годом все больше выпускников выбирают для сдачи ЕГЭ естественнонаучные предметы. Физику в 2018 году решили сдавать 29% 11-классников (по сравнению с 27% годом ранее), химию — 17% (13% в 2017 году), биологию — 25% (в прошлом году — 20%).

По сравнению с первым сезоном проекта, который прошел в конце 2017 года, средний балл участников стал выше (в первом сезоне он составил 32,6 балла, во втором — 35). Стоит отметить, что вырос процент правильных ответов по трем дисциплинам (физике — с 62,6% до 63,5%, химии — с 45,8 до 54,7%, биологии — с 41% до 47,7%).