Стобалльников посчитали в Хабаровском крае

По итогам всех прошедших выпускных экзаменов, 39 школьников Хабаровского края получили максимально возможное количество баллов. В Министерстве образования и науки Хабаровского края уточняют, что для лучших выпускников школ, поступивших в вуз на территории края, будет оказана материальная поддержка.

— При успешной сдаче первой сессии «стобалльники» ЕГЭ-2018, а также победители и призеры заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады получат стипендию губернатора края в размере 50 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», среди «стобальников» 22 человека, сдававших русский язык. Максимальное количество баллов на экзамене получили школьники из Хабаровска , Комсомольска, поселка Солнечный, Амурска , поселка Хор и Ванино . Восемь выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по истории и химии, и еще 3 по обществознанию — все они ученики школ Хабаровска, Комсомольска и Солнечного. Еще трое жителей Хабаровска и Комсомольска набрали наивысшие баллы по информатике, двое — по физике и еще одна ученица взяла 100 баллов по профильной математике.

Напомним, в 2017 году в Хабаровском крае насчитывалось 55 «стобальников».