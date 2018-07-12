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Стобалльников посчитали в Хабаровском крае
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Стобалльников посчитали в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 16 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
По итогам всех прошедших выпускных экзаменов, 39 школьников Хабаровского края получили максимально возможное количество баллов. В Министерстве образования и науки Хабаровского края уточняют, что для лучших выпускников школ, поступивших в вуз на территории края, будет оказана материальная поддержка.
— При успешной сдаче первой сессии «стобалльники» ЕГЭ-2018, а также победители и призеры заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады получат стипендию губернатора края в размере 50 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе ведомства.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», среди «стобальников» 22 человека, сдававших русский язык. Максимальное количество баллов на экзамене получили школьники из Хабаровска, Комсомольска, поселка Солнечный, Амурска, поселка Хор и Ванино. Восемь выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по истории и химии, и еще 3 по обществознанию — все они ученики школ Хабаровска, Комсомольска и Солнечного. Еще трое жителей Хабаровска и Комсомольска набрали наивысшие баллы по информатике, двое — по физике и еще одна ученица взяла 100 баллов по профильной математике.
Напомним, в 2017 году в Хабаровском крае насчитывалось 55 «стобальников».
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