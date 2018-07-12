Новая школа на 600 мест появится в поселке Большевик

К концу года в поселке Большевик Серпуховского района достроят новую четырехэтажную школу. В здании будут располагаться 24 учебных класса начальной, средней и старшей школы, зоны отдыха, группы продленного дня, спальни‐игровые. Об этом сообщили в пресс‐службе правительства Московской области.

По словам руководителя Главгосстройнадзора Подмосковья Артура Гарибяна, все учебные помещения оборудуют необходимой мебелью, техникой. Спортзалы с подсобными помещениями оснастят инвентарем для занятий различными видами спорта.

Актовый зал школы рассчитан на 300 мест и предназначен для проведения театральных представлений, концертов, просмотра видеопрограмм. В библиотеке школы расположены читальный зал с зонами открытого доступа и выдачи книг, также предусмотрено книгохранилище.

В школьной столовой обедать смогут 300 учеников одновременно, а в медицинском блоке проектом предусмотрены процедурный кабинет, кабинеты врача-терапевта, психолога, логопеда, прививочный блок и даже помещение временной изоляции.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству ограждающих конструкций и кровли, ведется монтаж наружных инженерных сетей», — добавил Гарибян.

А в новой балашихинской школе на 792 места в микрорайоне Центр‐2 занятия начнутся со второй четверти 2018‐2019 учебного года. Благодаря занятиям в новой школе, в колах № 14 и № 15 удастся отказаться от учебы во вторую смену.