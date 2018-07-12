Центр компетенций НТИ на базе Сколтеха может выйти на самоокупаемость через пять лет

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), созданный на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) и специализирующийся на беспроводной связи и интернете вещей, может выйти на самоокупаемость через пять лет. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель центра компетенций Дмитрий Лаконцев.

Центры компетенций НТИ на базе вузов и научных организаций начали создаваться на конкурсной основе с 2017 года. Всего в России за два года создано 14 центров, в том числе «Искусственный интеллект» на базе МФТИ, «Квантовые технологии» на базе МГУ имени Ломоносова , «Технология создания новых и портативных источников энергии» в Институте проблем химической физики (ИПХФ РАН). Основная задача центров — сформировать сеть инженерно-образовательных консорциумов для создания инновационных решений по приоритетным областям технологий.

"Проект рассчитан на пять лет. Затем он должен выйти на самоокупаемость. Ежегодно будет уменьшаться государственное финансирование центра. Поэтому у нас есть жесткий KPI по привлечению внешнего финансирования. Прежде всего, это контракты с компаниями, для которых центр будет вести разработки, образовательные проекты, в том числе и по дополнительному образованию сотрудников промышленных предприятий", — сказал Лаконцев.

НТИ — долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Ожидается, что всего в 2017-2020 годах на государственную поддержку центров компетенций НТИ будет выделено 7,8 млрд рублей. Государственные гранты будут направлены на финансовое обеспечение создания и развития центров.

Участники консорциума

По словам Лаконцева, одной из первоначальных задач центра компетенций НТИ на базе Сколтеха, который был создан в 2018 году, стало формирование консорциума. В него вошли 10 университетов, в том числе столичные вузы, два университета Санкт-Петербурга , Мичуринский сельскохозяйственный университет и два томских вуза.

"Задачи вузов — объединение усилий в разработке новых технологий и решений в области беспроводной связи и интернета вещей, так как сложно в рамках одного вуза развивать все компетенции. Каждый из наших 10 вузов в чем— то силен. Например, Сколтех — это наука о данных, обработка данных, вычислительная математика. Томские университеты сильны исследованиями в области беспроводной связи, МФТИ — в области искусственного интеллекта, а Московский институт электронной техники (МИЕТ) — в области сенсорики", — пояснил Лаконцев.

Сбербанк, Кроме того, по его словам, в консорциум входят компании, которые заинтересованы в новых технологиях и решениях. Например, это "Газпромнефть" Росатом , крупные аграрные холдинги. Стартапы, на которых будут опробоваться решения, а также регуляторы, отвечающие за соответствие разработок Госстандартам.

"В принципе, идеальная цепочка выглядит так: академические участники центра разрабатывают технологию. Компании, занимающиеся разработкой продукта, ее лицензируют и собственно делают продукт. Затем продукт интегрируют с другими решениями компании-интеграторы, «упаковывают» готовое решение и поставляют нашим крупным заказчикам", — отметил Лаконцев.

Основные задачи центра компетенций НТИ Одной из первостепенных задач центра компетенций НТИ, как отметил Лаконцев, станет развитие сквозных технологий технологии в области беспроводной связи и интернета вещей.

"Имеется в виду следующее: технологии беспроводной связи и интернета вещей могут применяться на самых разных рынках в самых разных направлениях — в электроэнергетике, промышленности, медицине, сельском хозяйстве и так далее. Рынки разные, специфика разная, а технологии одни и те же. Собственно, поэтому эти технологии называются сквозными", — пояснил руководитель центра.

Помимо разработки и генерации самих технологических решений, по словам Лаконцева, вузы должны создавать базу знаний, которой затем смогут воспользоваться компании и промышленность.

"Мы будем выпускать различные документы — обзоры, дайджесты, отчеты, в которых для нашей промышленности и компаний будем формировать видение того, как технологии будут развиваться. То есть различные тренды, мировые тенденции, как меняется патентный ландшафт", — пояснил доцент Сколтеха.

Следующая задача, по его словам, — подготовка кадров для компаний. В рамках этого направления планируется разработать общую базу данных по курсам университетов консорциума, чтобы в дальнейшем создать сетевые программы для студентов. А также ведется разработка курсов дополнительного образования, которые смогут пройти сотрудники компаний.

"Последнее, но не менее важное — популяризация нашей работы. Это открытые лекции, семинары, публикация научно— популярных статей. Кроме того, будет вестись работа со школьниками, для которых наши профессора подготовят спецкурсы, чтобы они могли себе нарисовать образовательную траекторию от старших классов школы до аспирантуры", — пояснил представитель Сколтеха.