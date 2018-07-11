Более 30 школ планируют отремонтировать в Махачкале в рамках проекта «100 школ»

МАХАЧКАЛА , 11 июля. / ТАСС /. Власти Махачкалы планируют отремонтировать более 30 школ в рамках республиканского проекта «100 школ», который предполагает привлечение средств на ремонт сотни учебных заведений Дагестана , сообщили в пресс-службе администрации города.

"Согласно проекту «100 школ», в столице Дагестана 35 общеобразовательных учреждений примут участие в конкурсе на выделение субсидий из республиканского бюджета в объеме 2 млн рублей", — сказал представитель мэрии.

По его словам, в связи с этим специалистам поручено подготовить информацию о текущем состоянии общеобразовательных организаций, предлагаемых к финансированию в рамках проекта, а также об общей стоимости и сроках реализации проекта, ожидаемых результатах и планируемых источниках финансирования.

Как отметили в мэрии, предоставление субсидии городу позволит улучшить состояние материально-технической базы, инфраструктуры общего образования, а также сократить количество школ, здания которых не соответствуют предъявляемым требованиям.

"В Махачкале функционируют 70 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 78628 детей. И только 48 являются типовыми и отвечают современным требованиям. При этом в 35 школах в связи с недостаточным их финансированием годами не проводится текущий и капитальный ремонт, здания приходят в негодность и не соответствуют установленным нормативам", — добавили в пресс-службе.