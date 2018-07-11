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Более 30 школ планируют отремонтировать в Махачкале в рамках проекта «100 школ»
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Более 30 школ планируют отремонтировать в Махачкале в рамках проекта «100 школ» 

ТАСС 11 июля 2018
МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Махачкалы планируют отремонтировать более 30 школ в рамках республиканского проекта «100 школ», который предполагает привлечение средств на ремонт сотни учебных заведений Дагестана, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Согласно проекту «100 школ», в столице Дагестана 35 общеобразовательных учреждений примут участие в конкурсе на выделение субсидий из республиканского бюджета в объеме 2 млн рублей", — сказал представитель мэрии.
По его словам, в связи с этим специалистам поручено подготовить информацию о текущем состоянии общеобразовательных организаций, предлагаемых к финансированию в рамках проекта, а также об общей стоимости и сроках реализации проекта, ожидаемых результатах и планируемых источниках финансирования.
Как отметили в мэрии, предоставление субсидии городу позволит улучшить состояние материально-технической базы, инфраструктуры общего образования, а также сократить количество школ, здания которых не соответствуют предъявляемым требованиям.
"В Махачкале функционируют 70 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 78628 детей. И только 48 являются типовыми и отвечают современным требованиям. При этом в 35 школах в связи с недостаточным их финансированием годами не проводится текущий и капитальный ремонт, здания приходят в негодность и не соответствуют установленным нормативам", — добавили в пресс-службе.
Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил, что власти республики в рамках проекта «100 школ» в течение года намерены отремонтировать 100 школ, в основном в горных районах региона. Для этого в бюджет республики заложили 200 млн рублей. По проекту из республиканского бюджета каждой школе предусмотрено выделение 2 млн рублей, с частичным софинансированием (не мене 5% от общих затрат) из бюджета муниципалитета. Кроме того, власти республики планируют привлекать дополнительные средства (не менее 15% от общей стоимости) за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц — меценатов.
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