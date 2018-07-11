Дети в Кузьминках смогут почувствовать себя энтомологами

О жизни насекомых детям расскажут специалисты ГПБУ «Мосприрода» в рамках познавательного занятия «Паучок, паучок, вовсе ты не червячок!», которое состоится на природной территории «Кузьминки-Люблино».

— Это наша очередная встреча в рамках кружка «Зеленая школа мельника Кузьмы», — пояснила пресс-секретарь дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова . — После утренней зарядки дети будут изучать насекомых, обитающих в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».

Занятие состоится сегодня, 13 июля, по адресу: улица Кузьминская, 10. Начало — в 11.00. Вход свободный. Заниматься в «зеленой школе» можно с любого дня — экологические уроки проходят в течение всего лета. Записаться в школу можно по телефону: 8 (495) 377-35-93 или по электронной почте: kuzeco@yandex.ru.