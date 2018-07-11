Ещё
Дети в Кузьминках смогут почувствовать себя энтомологами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дети в Кузьминках смогут почувствовать себя энтомологами 

Префектура Юго-Восточного административного округа 11 июля 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
О жизни насекомых детям расскажут специалисты ГПБУ «Мосприрода» в рамках познавательного занятия «Паучок, паучок, вовсе ты не червячок!», которое состоится на природной территории «Кузьминки-Люблино».
— Это наша очередная встреча в рамках кружка «Зеленая школа мельника Кузьмы», — пояснила пресс-секретарь дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова. — После утренней зарядки дети будут изучать насекомых, обитающих в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».
Занятие состоится сегодня, 13 июля, по адресу: улица Кузьминская, 10. Начало — в 11.00. Вход свободный. Заниматься в «зеленой школе» можно с любого дня — экологические уроки проходят в течение всего лета. Записаться в школу можно по телефону: 8 (495) 377-35-93 или по электронной почте: kuzeco@yandex.ru.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
В Кузьминках детям расскажут о важности воды В районе Марьино откроют центр дополнительного образования для взрослых и детей Четыре «новобранца» пополнили ряды кинологической службы УВД по ЮВАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками222
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС148
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала33
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение