Тайланд: школьное образование в традициях королевства

СодержаниеШкола начинается в три годаИстория становления системы образованияНачальная школа: «Было ли тебе сегодня весело?»Mattayom или средняя школаСтаршая средняя школа: формула одной трети

Королевство Таиланд — оно знакомо нам по туристическим проспектам и пляжам у синих водных просторов. Свои обычаи и традиции в сочетании с современным образом жизни порой сплетаются в причудливые комбинации. MedAboutMe рассказывает, как в школьной системе Таиланда дети учатся не только грамоте и наукам, но и особому стилю поведения — сдержанному жизнелюбию.

Школа начинается в три года

В первые учебные заведения, ясли, детей в Таиланде отдают с полутора лет. Фактически как только ребенок обучается уверенно топать и может питаться отдельно от матери, он вполне готов к посещению садика. При этом в педиатрических нормах, например, к году ребенку положено научиться ходить и играть с мячиком, с полутора в детскую еду можно добавлять острый перец, а в три надо уметь называть свой адрес и самостоятельно застегивать пуговицы. Здоровье тинейджера, помимо физиологических показателей, оценивают также по способности рассказать историю родного королевства.

И ясли, и детские сады в Таиланде платные, причем стоимость зависит не только от уровня учреждения, но и от языка воспитателей, и от традиций воспитания. Самые дешевые — исконно тайские: преподавание на родном языке и все традиции королевства обойдутся примерно в 40 000 рублей в год. Подороже — сады с английским языком в тайской образовательной структуре, около 150 000 рублей за год. Самые дорогие — частные, международные или билингвальные, с британскими традициями и английским языком, до 400 тысяч. В школах после таких садов дают классическое английское образование, носят особую форму и обучаются по триместрам. И тоже весьма недешево.

Хотя в 3 года ребенок фактически идет в детский сад, официально это — ронг-рийен, первая ступень школьного образования. Большинство яслей и детских садов входят в единую школьную структуру, ее можно менять, например, попытаться поступить в самую престижную школу для одаренных детей, а можно остаться и доучиться от яслей до университета.

Основная задача для детсадовца, помимо запоминания адреса, — выучить алфавит, немножко научиться считать, самому есть и одеваться, а также впитать традиции и уважение к старшим. Это значит — научиться не прерывать разговор взрослых, слушать воспитателей и складывать ладошки в характерном жесте для приветствия или благодарности.

Еще одна поведенческая особенность — умение ждать и избегать бурного проявления эмоций. Тайский язык не очень приспособлен для выражения злости или гнева, ему же вторит правило «не терять лицо» при огорчении. И дети впитывают эти правила практически с рождения, «закрепляя материал» в обществе малышей и воспитателей.

История становления системы образования

Традиции традициями, а поголовной грамотности в стране пока не достигли. Хотя закону о всеобщем бесплатном шестилетнем образовании уже больше века, примерно половину этого срока в сельских районах закон успешно саботировался: в аграрном деле шестилетка — не расслабленный ученик, а дополнительные руки в хозяйстве. Дети или не посещали школу совсем, или получали только три класса образования. Итог — множество неграмотных тайцев пенсионного возраста.

Изменения начались в правление Рамы IХ: король начал с реформы образования, увеличив обязательный срок обучения до 9 лет, а также ввел уголовное наказание для родителей, не отпускавших малышей с полей в классы. В его правление в Таиланде начали открываться новые школы под протекторатом членов королевской семьи, а также начали развиваться и новые варианты образования.

Сегодня можно выбирать между государственной светской или религиозной (только для мальчиков при буддистских монастырях) бесплатными школами, а также билингвальными и международными платными. Есть и небольшое количество христианских, католических, а также чисто русских школ благодаря значимому количеству наших экспатов.

Частные школы поощряются государством, но только юридически. Открыть такую школу с любым образовательным уклоном может практически каждый. Важно соблюдать основные правила: ежегодно проходить лицензирование, не проводить отсева учеников по национальному или религиозному признаку, а также не вступать в противоречия с моральным духом королевства.

Начальная школа: «Было ли тебе сегодня весело?»

Prathom — такое название у настоящей первой ступени школьной системы, первых 6 из 12 лет. В Prathom 1, первый класс, дети идут в 6 лет, а учебный год начинается в мае. В целом в течение года два семестра и два периода длинных каникул — весной и осенью, и немало выходных из-за национальных и религиозных праздников. Чтобы не скучать на каникулах, дети остаются в «летних», вернее, осенних и весенних школах, где в качестве вожатых работают учителя. Половина каникул — с детьми в «летней школе», половина остается на отпуск педагогу.

Начальная школа дает довольно стандартную базу знаний: дети уже всерьез учатся писать и читать, причем на тайском и на английском. Считают, изучают естествознание, на уроках физического здоровья учатся не только быстро бегать и высоко прыгать, но и знакомятся с началами анатомии и основами безопасности жизнедеятельности. Обычаи и культура королевства, а также часть истории, географии и экономики преподаются на курсе основ социальных наук. Есть и привычные нам искусство — микс ИЗО, музыки, трудов, и информатика.

Домашних заданий в первых классах нет, однако проверка знаний есть, и довольно регулярная. А в конце Prathom 6 детей ждет сводный экзамен, по результатам которого их переводят в следующую, среднюю школу Mattayom. Можно сдать еще и вступительные экзамены и попытаться продолжить обучение в особо престижных государственных школах, но отбор довольно жесткий.

Несмотря на экзамены и тесты, основная задача педагогов — не просто дать знания, а показать детям, что от учебы можно и нужно получать удовольствие. Самый распространенный вопрос родителей маленьких тайцев не «что вы проходили сегодня в школе», а «было ли тебе там весело?» Если учитель считает, что дети устали — им обязательно надо перестать заучивать алфавит и начать, к примеру, петь. Или поиграть. А особо уставшие могут лечь поспать на матрасиках во время большой перемены.

На большой сорокаминутной перемене дети обычно едят. В большинстве школ есть столовые, обеды в которых, как и форма, и учебники, оплачиваются родителями. Еда традиционная: карри, свинина, креветки. Однако у детей есть выбор: в городах на школьный двор во время перемены любят заезжать продавцы мороженого и лакомств, и дети намного охотнее перекусывают сладким льдом, «хот-догом по-тайски» (мороженым в булочке, посыпанным орехами), рисом с манго и прочими традиционными сладостями. Протеста у родителей и педагогов такой способ питания не вызывает.

Mattayom или средняя школа

Как и в России , оснащение и возможности средних школ зависят от региона, а также от пути финансирования. В государственных и сельских — победнее, в городских и частных — побогаче. Можно ограничиться стандартным набором ученика, углубленным изучением того, что уже прошли в начальных классах, со специализацией в научных, математических (самых востребованных) или естественных и общих предметах. Дополнение — курс «карьеры и технологий», экономических основ и профориентации школьников.

В частной школе к базовому набору добавится как минимум еще один иностранный, чаще всего — японский или китайский, преподавать эти предметы обязательно будет носитель языка. Вместо физкультуры можно выбрать боевые искусства или теннис, а заодно с обучением пройти курс вождения национального вида транспорта — мотобайка.

Такие частные школы напоминают мини-городки со всеми удобствами, а порой и с пансионатом. Однако даже в самой европеизированной школе тайцы обязательно изучат историю Таиланда, выучат, кому как надо кланяться при встрече, и будут не только носить школьную форму, но и стричь волосы в соответствии с регламентом тайского ученика: мальчикам стрижку «ежиком», девочкам — каре до подбородка. И только в самых старших классах, в три последних года обучения можно начинать выбирать свои собственные прически, не выходя, однако, за рамки приличий. Ирокезов и красных прядей здесь не увидеть.

В целом система уважения старших и подчинение им — основа не только обучения в школе. Это — базовая составляющая жизни королевства. Во всех школах, как и в других публичных заведениях, дважды в день стихают разговоры, и все присутствующие встают при звуках государственного гимна. Ученикам не ставят отметки за поведение и не пишут замечания в дневники, за проступки остаться в классе невозможно. Зато можно добиться сурового наказания в виде исключения из школы за страшные провинности, например, за грубость учителю или беспричинные прогулы.

Другие отметки ставят по пятибалльной системе, и получают их обычно за защиту проектов. Надо придумать важную тему в соответствии с курсом, создать проект и защитить его, а если есть возможность — воплотить. Например, сравнить праздничные традиции Таиланда и Европы перед днем Святого Валентина, рассчитать количество и скорость подачи воды для поддержания роста растений в школьном саду в период засухи, оценить влияние экономики США на туристический сектор королевства и так далее.

Старшая средняя школа: формула одной трети

Обязательное образование в Таиланде сегодня — 10 лет. Еще два года по окончании Mattayom 4 можно проучиться в старшей школе, если хорошо сдать сводный экзамен, выбирая из профессионального, аналогичного нашим техникумам образования, или академических курсов (математического, естественнонаучного, социального, лингвистического). По окончании таких двух старших классов можно постараться поступить в университет, хотя для такой возможности большинству приходится брать платные углубленные курсы и учиться целыми днями.

В Таиланде ценят высшее образование, однако оно платное, и по местным меркам довольно дорогое. Чаще всего родители выбирают наиболее перспективного ребенка или детей, в зависимости от финансового положения семьи, и концентрируются на его образовании. Классическая формула королевства: одна треть детей поступает в университеты. Так как чаще всего в семьях 3-4 ребенка, то к высшему образованию стремится один при поддержке всех родственников, остальные подчиняются старшим и остаются продолжать семейное дело или осваивать новую профессию.

Пройдите тестГотов ли ваш ребенок к школе?Пора ли вашему ребенку в первый класс? Результаты теста могут вас разочаровать. Но помните, что все мы — ученики в школе жизни. Ребенок не рождается первоклассником, готовность к школе — это комплекс способностей, поддающихся упражнению.

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