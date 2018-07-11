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В Самарский технологический университет планируют поступить жители Сомали и Кот-д'Ивуара
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В Самарский технологический университет планируют поступить жители Сомали и Кот-д'Ивуара 

63.ru 11 июля 2018
Фото: 63.ru
В приемную комиссию вуза продолжают поступать документы от абитуриентов
Самарский государственный технологический университет получил 2852 заявки от абитуриентов, на очное обучение на бюджетной основе.
Представители вуза отмечают, что учебное учреждение пользуется большим спросом не только у выпускников школ Самары и Самарской области.
— В СамГТУ планируют поступать жители Африки — Сомали и Кот-д'Ивуара. Они хотят стать инженерами-политехниками, — рассказали в СамГТУ.
Помимо африканцев в технологический университет планируют попасть абитуриенты из соседних областей и ближнего зарубежья. Самые востребованные направления у поступающих — промышленное и гражданское строительство, нефтетехнологический и химико-технологический факультеты.
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