На 12 июля на 11 тыс. бюджетных мест в вузах губернии подано вдвое больше заявлений абитуриентов

Глава регионального образовательного ведомства Владимир Пылев в четверг 12 июля решил лично убедиться, насколько успешно идет прием абитуриентов в высших учебных заведениях областного центра и посетил два ведущих университета — Самарский научно-исследовательский университет и опорный Самарский государственный технический университет, больше известный у нас как Политех.

Во всех приемных комиссиях вузов царила деловая и вместе с тем праздничная обстановка. Еще одно молодое поколение вскоре пополнит ряды самарского студенчества.

"В этом году средние школы закончили около 13,5 тысяч выпускников, — отметил врио министра образования и науки Владимир Пылев. — Большинство из них для продолжения обучения выбрали наши университеты, институты и академии. Всего по Самарской области заявлено порядка 11 тысяч бюджетных мест в вузах. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Пополнились места на инженерных и гуманитарных специальностях. Число претендентов стать студентами значительно опережает запланированный набор. Много желающих поступить в самарские вузы среди молодых людей из других регионов России , а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Так что впереди предстоит нешуточная борьба за места в вузах. Тем более в таком, как Самарский университет имени Королева".

Выбор вузов у выпускников вузов стал более предметным и конкретным. Они не блуждают среди многочисленных факультетов и институтов университета, а прямиком направляются к тем специальностям, которые выбрали еще в школе и определили предмет, который сдавали на ЕГЭ. Тем более что к их услугам многочисленные опытные консультанты приемной комиссии из числа преподавателей и ассистентов.

По предложению главы региона Дмитрия Азарова выделено дополнительно около 200 бюджетных мест в вузах области по гуманитарным специальностям. Это связано с тем, что за последние пять лет количество таких мест сократилось почти вдвое. Многие самарские абитуриенты были вынуждены поступать в гуманитарные вузы в Москве Санкт-Петербурге , других городах. Но такие специалисты нужны и нам самим. Поэтому и пришли к такому решению. 112 дополнительных бюджетных мест получил только один Самарский университет.

"На 12 июля в наш вуз принято более четырех тысяч заявлений, — говорит ректор Самарского университета Евгений Шахматов . — Среди абитуриентов очень много ребят, которые отличились на наших вузовских олимпиадах, в конкурсе «Спутник». Из 60 регионов страны к нам приехали поступать. Из 2613 бюджетных мест, думаю, что 40% займут иногородние, в том числе иностранцы. Средний проходной балл не менее 74. Популярностью среди абитуриентов пользуются практически все направления".

Алена Брагина приехала в Самару из Лениногорска Татарстана , где она окончила школу с золотой медалью.

"Сейчас я еще не решила окончательно, куда поступать, — делится Алена. — На факультет информатики или в институт двигателей энергетических установок. Но это однозначно будет Самарский университет. По баллам, полученным на ЕГЭ, я прохожу. Так что надеюсь на бюджетное место, которое позволит мне получить инженерную специальность".

Многолюдно было и у Самарского технического университета, который также посетил руководитель министерства.

"В этом вузе своя особая система приема документов, — сказал Владимир Пылев. — Она создана по принципу «Единого окна», как, к примеру в Сбербанке . Абитуриент подает заявку и получает свой индивидуальный номер, который затем появляется на специальном табло. Потом идет с документами к оператору, где получает исчерпывающую информацию и регистрацию. В этом году на СамГТУ и архитектурно-строительный университет действует одна единая приемная комиссия".

"Все это позволяет избегать очередей и нервотрепки, — раскрывает секреты приемной кампании заместитель председателя приемной комиссии СамГТУ Георгий Бичуров. — Число бюджетных мест составляет 2202, что на 50 больше, чем в прошлом году. Традиционно пользуются популярностью специальности по нефтянке, строительные специальности, архитектура, ПГС. Да и на другие спрос больше предложения. Только из стран дальнего зарубежья заявлений свыше 100".

Двоюродные брат и сестра из Набережных Челнов Дмитрий Шагаша и Анастасия Ягафова в своем родном городе учились в одном классе. Вместе приняли решение поступать в Самарский технический университет. Дмитрий набрал на ЕГЭ 181 балл, Настя — 205. «Мы очень увлечены информатикой, программированием, — говорят они. — Поэтому поступать будем на ФАИТ. За этой специальностью — будущее. Очень надеемся, что в Самаре это будущее станет нашим настоящим».