Студентам нет дела до санкций

Существенную часть экспатов в Москве составляют иностранные студенты. По всей стране сейчас стоит задача за десять лет увеличить их количество почти в три раза — с 250 000 человек до более чем 700 000.

Но нужны ли самой стране иностранные студенты и специалисты? Уверенно отвечу «да». Причем это касается не только России, но и любого другого государства. Одна из причин — приток финансов в страну. Например, в Соединенных Штатах Америки в топ-10 статей дохода входит экспорт образовательных услуг. В Австралии это третья строчка доходов. Еще одна причина состоит в том, что именно иностранные студенты являются своеобразным финансовым и репутационным стимулом развития для университетов.

К тому же иностранные выпускники в перспективе могут стать лидерами в разных регионах. При этом они знают нашу культуру, отечественные технологии. Они становятся носителями правды о России.

Другой вопрос, что в России пока не развита должная система, чтобы оставлять у себя лучших иностранных выпускников, которые в дальнейшем работали бы на благо нашего государства. Многие из них — хорошие математики, химики, физики — уезжают в Западную Европу и в Америку.

Хочу отметить, что отношение приезжающих иностранцев к России с течением времени меняется в положительную сторону. Многие из них прилетают к нам, посмотрев информацию о стране в интернете. Не секрет, что там много и отрицательных, и просто неточных данных.

Очень важна политика самого университета по отношению к иностранным студентам. В РУДН есть принцип: мы разные, мы равные, мы лидеры. Мы стараемся сделать так, чтобы наши студенты понимали традиции разных народов. Отношение к стране меняется, когда есть понимание многообразия мира. В РУДН ребята из землячеств помогают встречать новичков в аэропорту, заселиться в общежитие. А в дальнейшем идут навстречу и в учебе.

Важен и принцип интернациональности: в общежитии не должно быть «земляк живет с земляком», не должно быть учебных групп студентов из одной страны. Надо давать иностранцам возможность контактировать с россиянами — не только в университете, но и в путешествиях по всей стране. Жители регионов очень доброжелательны к иностранцам. Так что ребята возвращаются из таких поездок воодушевленные и полные впечатлений.

Взгляды большинства иностранцев сильно меняются и после обучения в России. Мы видим это по ностальгии наших выпускников, которые с удовольствием через 10–20 лет после выпуска приезжают к нам и продолжают поддерживать связи со страной.