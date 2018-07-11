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Мэрия Петрозаводска нуждается в двух директорах школ
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Мэрия Петрозаводска нуждается в двух директорах школ 

Карельские вести 11 июля 2018
Объявлены конкурсы на замещение должностей директоров средних школ №35 и №38.
Администрация Петрозаводского городского округа объявляет конкурсы на замещение должностей директоров муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «Основная общеобразовательная школа №35» и «Средняя общеобразовательная школа №38».
Документы соискателей принимаются с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426.
Сроки приема документов для участия в конкурсе на замещение должности директора МБОУ «Основная общеобразовательная школа №35» — с 12 июля по 8 августа.
Дата проведения конкурсной комиссии — 10 августа 2018 года.
Сроки приема документов для участия в конкурсе на замещение должности директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» — с 11 июля по 7 августа.
Дата проведения конкурсной комиссии — 9 августа 2018 года. Ознакомиться с условиями проведения конкурса кандидаты могут по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, Администрация Петрозаводского городского округа, каб. 426, тел. 71-34-31.
Подробная информация о вакансиях — на сайте «Муниципальная система образования» в разделе «Вакансии МСО».
По материалам: ptzgovorit.ru
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