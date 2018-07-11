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Эксперт пояснила, зачем нужно переписывать школьные учебники
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Эксперт пояснила, зачем нужно переписывать школьные учебники 

360tv.ru 11 июля 2018
Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина пояснила АиФ, почему министр просвещения Ольга Васильева заявила о необходимости переписать школьные учебники.
«Практически во все сферы сейчас внедряется искусственный интеллект. В таких условиях все учебники и учебные программы требуют обновления», — отметила Абанкина.
По ее словам, в первую очередь это касается таких предметов, как информатика, математика и технология.
В конце июня ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий, ответил на ряд вопросов, касающихся ЕГЭ, бюджетных мест в МГУ, стоимости обучения, популярности факультетов и вузовских рейтингов.
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