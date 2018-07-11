Эксперт пояснила, зачем нужно переписывать школьные учебники

«Практически во все сферы сейчас внедряется искусственный интеллект. В таких условиях все учебники и учебные программы требуют обновления», — отметила Абанкина.

По ее словам, в первую очередь это касается таких предметов, как информатика, математика и технология.