Эксперт пояснила, зачем нужно переписывать школьные учебники 

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина пояснила АиФ, почему министр просвещения Ольга Васильева заявила о необходимости переписать школьные учебники.
«Практически во все сферы сейчас внедряется искусственный интеллект. В таких условиях все учебники и учебные программы требуют обновления», — отметила Абанкина.
По ее словам, в первую очередь это касается таких предметов, как информатика, математика и технология.
В конце июня ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий, ответил на ряд вопросов, касающихся ЕГЭ, бюджетных мест в МГУ, стоимости обучения, популярности факультетов и вузовских рейтингов.