В одной из школ Савеловского начался прием в филологический класс

В школе № 1601, которая расположена на территории Савеловского района, объявлен набор в восьмой предпрофильный филологический класс. Об этом рассказали в администрации учреждения образования.

— На занятиях наши воспитанники углубленно изучают русский язык, русскую и зарубежную литературу, английский язык. В процессе обучения школьники осуществляют проектную деятельность, имеют возможность участвовать в научных конференциях, олимпиадах, мастер-классах и других образовательных мероприятиях, — пояснил сотрудник администрации.

Школа № 1601 им. Лютикова расположена по адресу улица Нижняя Масловка, дом 16. Справки по телефону 8 (977) 820-70-57. (мю)