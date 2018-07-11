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В одной из школ Савеловского начался прием в филологический класс
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В одной из школ Савеловского начался прием в филологический класс 

Управа района Савеловский города Москвы 11 июля 2018
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В школе № 1601, которая расположена на территории Савеловского района, объявлен набор в восьмой предпрофильный филологический класс. Об этом рассказали в администрации учреждения образования.
— На занятиях наши воспитанники углубленно изучают русский язык, русскую и зарубежную литературу, английский язык. В процессе обучения школьники осуществляют проектную деятельность, имеют возможность участвовать в научных конференциях, олимпиадах, мастер-классах и других образовательных мероприятиях, — пояснил сотрудник администрации.
Школа № 1601 им. Лютикова расположена по адресу улица Нижняя Масловка, дом 16. Справки по телефону 8 (977) 820-70-57. (мю)
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