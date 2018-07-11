С оглядкой на Запад, с надеждой на море: кого с сентября начнут обучать архангельские вузы

Более 5600 школьников Поморья этим летом обрели статус абитуриентов. Многие из них отправляются поступать за пределами области, но есть и те, кто направляет стопы в вузы Архангельска . Приемная кампания стартовала еще 20 июня, сейчас уже она преодолела экватор, и можно сказать, что интерес к образованию в Поморье есть. Об особенностях приёма-2018 и промежуточных результатах в цифрах рассказали члены приёмных комиссий САФУ, СГМУ и АМИ имени В. И. Воронина.

Студенчесике билеты в вузах Архангельска должны получить около 2800 новоявленных студентов

В 2018 году университеты Поморья по плану должны принять 2800 абитуриентов.

САФУ предлагает в этом году 3,5 тысячи бюджетных мест по всем уровням и формам обучения. 2 тысячи бюджетных мест рассчитаны на будущих бакалавров и специалистов.

Среди нововведений — программы, дающие образование педагогам по объединенным профилям.

— Для сельских школ это особенно актуально. Учителя-предметники, ведущие только одну дисциплину, часто не могут набрать полную нагрузку, а теперь есть выход в выпуске педагогов сразу по двум профилям, — рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии САФУ Вячеслав Паршин.

По словам Паршина, традиционно самыми востребованными остаются гуманитарные специальности. Они же самые относительно доступны по цене для тех, кто не пройдет на бюджет, но все равно решит обучаться в САФУ — в пределах 146 тысяч рублей. Самой дорогим направлением подготовки считается «Ядерная физика и технологии» в северодвинском филиале САФУ — обучение в год стоит более 200 тысяч рублей. Сумма, поясняют в приёмной комиссии, зависит от районного коэффициента и уровня затрат на коммунальные услуги в месте, где расположена образовательная организация. Диапазон в 120 бюджетных мест предлагается по специальностям, связанным со строительством. Для целевого приёма в этом году выделено 443 места.

Онега, Новодвинск, — Второй год Минобр РФ по целевому приему детализирует прием, то есть закрепляет места за конкретными организациями. Чаще всего заказчиками специалистов являются моногорода: Североонежск Северодвинск , Октябрьский посёлок. Также заказчиками могут быть организации на сухопутной территории Арктической зоны. Таких квот у нас 382, — пояснил Паршин.

В СГМУ самыми популярными направлениями для абитуриентов остаются «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология». Уже сейчас на все три факультета конкурс составляет 10 человек на место. Всего принять на бюджетные места в 2018 году планируется 415 человек, из них 249 мест — целевого направления.

Вологодской области, На эти места традиционно претендуют не только жители области, но и наши соседи из Мурманска УФСИН , железнодорожных организаций. С прошлого года бакалавров по социальной работе мы готовим и для нашего Министерства труда , занятости и социального развития, — пояснила заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии СГМУ Ольга Цыганова.

Из новшеств: в этом году на программы бакалавриата открыт набор по специальности «Сестринское дело».

— Мы пошли путем Запада и медсестры получают у нас высшее образования. Они работают в школьной медицине, в медицинской статистике и профилактике, — сообщила Ольга Цыганова.

С завтрашнего дня вуз начинает пору внутренних вступительных испытаний для тех, кто приходит к ним на обучение после СПО. Например, завтра экзамен по русскому языку будут сдавать 36 человек.

Среди уже подавших документы в СГМУ абитуриентов шестеро сдали ЕГЭ по химии и биологии на 100 баллов.

155 студентов планируют принять в АМИ им. В. И. Воронина. Всего за год, по словам замдиректора по информационному развитию «мореходки» Руслана Пицаева, интерес к их специальностям возрос вдвое. Приёмная комиссия завершит работу только 15 августа, но уже сейчас 76% заявлений подано на специальность «Судовождение» и с избытков (112%) — на специальность «Эксплуатация судовых энергетических установок».

Кстати, уже с сентября АМИ собирается вплотную заняться возвращением в регион высшего морского образования. Подготовить и защитить программы для того, чтобы дать высшее образование на месте и выпустить штурманов и капитанов, собираются за год. Также «мореходка» собирается заняться созданием курса для матросов.