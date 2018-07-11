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Более 580 человек подали документы на поступление в Технологический колледж № 34
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Более 580 человек подали документы на поступление в Технологический колледж № 34 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 11 июля 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Такую информацию газете «На Варшавке. Чертаново Северное» предоставили в приемной комиссии учреждения 11 июля.
По состоянию на 10 июля сотрудники колледжа приняли 588 заявлений, из которых 437 — на бюджетные места. Наибольшей популярностью пользуется программа «Информационные системы и программирование», на которую принимают выпускников девятых классов. По этому направлению выделено только 10 бюджетных мест, но число претендующих на них значительно превышает это количество — 144 школьника подали документы на данную специальность.
— Этот год отличается от 2017 — сейчас мы наблюдаем постоянный поток абитуриентов без провалов, — отметила сотрудник приемной комиссии Анна Клюева.
В технологическом колледже, по ее словам, реализуются 26 образовательных программ, пять из которых входят в ТОП-50 самых перспективных и востребованных профессий. Это направления «Технология парикмахерского искусства», «Графический дизайн», «Технология эстетических услуг», «Гостиничное дело» и «Информационные системы и программирование».
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/11/42679/
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