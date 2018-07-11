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Москвичи смогут проголосовать за темы занятий в детских технопарках
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Москвичи смогут проголосовать за темы занятий в детских технопарках 

ТАСС 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Городская онлайн-система голосования «Активный гражданин» запустила опрос москвичей о темах занятий для детских технопарков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.
"Москвичи смогут выбрать, чем разнообразить занятия в 12 детских технопарках города. Сегодня стартовало голосование на проекте «Активный гражданин», — пояснили представители проекта.
В Москве работают 33 технопарка, которые предоставляют возможность заниматься научно-производственной и инновационной деятельностью, 12 из них — детские, напомнили в пресс-службе «Активного гражданина». Среди них, в частности, расположенные на ВДНХ, в технопарке «Сколково», технолполисе «Москва», «Байтике» — в научном городке Троицка, на базе вузов — Московского финансово-юридического университета, Московского политехнического университета, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.
В московских технопарках школьников обучают робототехнике, нанотехнологиям, геоинформатике, 3D-моделированию, дизайну и многому другому — всего около 20 направлений. Направлены они на развитие у детей практических инженерных и конструкторских навыков. Наиболее талантливые выпускники детских технопарков могут получить возможность поступления в профильные вузы на льготных условиях. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели профильных вузов и работники ведущих предприятий города — индустриальных партнеров. Записаться на занятия можно на сайте IMoscow.
С помощью голосования активные граждане могут выбрать, какие еще направления необходимо открыть в детских технопарках. Среди предложенных для обсуждения — авиация, архитектура и дизайн, фармацевтика, пищевое производство. Участники проекта могут выбрать от одного до двух ответов из обозначенных в голосовании вариантов.
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