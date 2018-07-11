Обучающиеся центра «ЭКО» на Новоостаповской стали активными участниками московского мегапроекта

Учащиеся ГБОУ ДО центра «ЭКО» стали активными участниками московского мегапроекта «Готов к учебе, жизни и труду в современном мире!». Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Проект предполагает получение обучающимися, освоившими программы дополнительного образования, свидетельств о рабочей профессии (должности служащего). В 2017–2018 учебном году ребята из коллектива «Колосок», являющегося ведущей творческой студией города Москвы , освоили программу Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 «Основы художественного оформления» и получили профессиональную подготовку по профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ». Проектная и исследовательская деятельность обучающихся на занятиях студии «Колосок», возможность реализовать смелые творческие задумки в предпрофессиональной подготовке, высокая оценка их работы на городских и международных фестивалях и конкурсах помогли им и в профессиональном обучении, — отметили в администрации.

По окончании учебной практики в мае 2018 года обучающиеся успешно сдали квалификационный экзамен и 22 июня получили документ государственного образца — свидетельство о профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ». (еп)