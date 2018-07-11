Студенты из Адыгеи будут учиться в пяти медвузах России

Будущие педиатры и лечебники, фармацевты и стоматологи республики начнут обучение в пяти ведущих российских медицинских вузах.

По данным министерства здравоохранения республики, в рамках целевого набора Адыгее выделено 76 бюджетных мест.

Как уточнила пресс-секретарь Минздрава Адыгеи Оксана Литвинова, выпускники из Адыгеи получили возможность поступить бесплатно на специальность «педиатрия» (пять мест) в Ростовский государственный медицинский университет. Свои заявления в вуз на эту специальность подали 22 человека. На специальность «лечебное дело» в Ставропольский государственный медицинский университет также выделено пять мест и три места на «педиатрию». Заявление в Ставропольскую медакадемию подали 19 представителей Адыгеи.

В Пятигорский медико-фармацевтический институт, который является филиалом Волгоградского государственного университета, по специальности «фармация» выделено пять мест и направлено два выпускника. В Медицинском институте Майкопского государственного технологического университета по специальности «лечебное дело» выделено 51 целевое место, на «педиатрию» и «стоматологию» — по одному месту, пять мест — на «фармацию». А всего в Мединститут МГТУ подано 151 заявление.

Как уточнили в Минздраве республики, при поступлении засчитываются результаты ЕГЭ и личные достижения абитуриента.