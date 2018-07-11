Дети из школы №2122 поедут в юнармейский лагерь

Фото: официальная страница обраовательного комплекса «Школа №2122» в социальных сетях

Ученики образовательного комплекса «Школа №2122» городского округа Щербинка поедут в военно-патриотический лагерь, который организовали на базе Преображенского Оборонно-Спортивного Центра 14 июля.

— Летняя смена пройдет в рамках программы «Московский юнармеец». Всего поедет 15 человек. Ребята уже участвовали в подобной программе. В июне они съездили в летний лагерь «Патриот» в Тучково , — сообщил исполняющий обязанности заместителя директора образовательного комплекса «Школа №2122» Михаил Кольцов.

Он добавил, что участники спортивной программы научились собирать и разбирать автомат Калашникова и стрелять из пневматического оружия. Дети прошли полосы с препятствиями и усвоили навыки оказания первой медицинской помощи.