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Дети из школы №2122 поедут в юнармейский лагерь
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Дети из школы №2122 поедут в юнармейский лагерь 

Администрация городского округа Щербинка 11 июля 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница обраовательного комплекса «Школа №2122» в социальных сетях
Ученики образовательного комплекса «Школа №2122» городского округа Щербинка поедут в военно-патриотический лагерь, который организовали на базе Преображенского Оборонно-Спортивного Центра 14 июля.
— Летняя смена пройдет в рамках программы «Московский юнармеец». Всего поедет 15 человек. Ребята уже участвовали в подобной программе. В июне они съездили в летний лагерь «Патриот» в Тучково, — сообщил исполняющий обязанности заместителя директора образовательного комплекса «Школа №2122» Михаил Кольцов.
Он добавил, что участники спортивной программы научились собирать и разбирать автомат Калашникова и стрелять из пневматического оружия. Дети прошли полосы с препятствиями и усвоили навыки оказания первой медицинской помощи.
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