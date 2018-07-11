Жителей Израиля будут учить русскому языку

Это первая образовательная структура с уклоном в русский язык на севере Израиля

Минска, Преподавать здесь будут сливки израильской РКИ-педагогики, выходцы из Москвы Донецка , Ташкента. Методическим отделом Российского культурного центра разработана и специальная учебная программа, которая предполагает обучение с разного уровня владения языком. После окончания курсов студенты получат сертификаты представительства Россотрудничества.

К слову, в распоряжении педагогов и учащихся самые современные российские учебники и пособия из фонда кабинета русского языка РКЦ, просторные классы, снабженные всем необходимым.

Специально к открытию учебного центра была приурочена и фотовыставка «Готовность № 1», посвященная чемпионату мира по футболу-2018.