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Жителей Израиля будут учить русскому языку
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Жителей Израиля будут учить русскому языку 

Российская Газета 11 июля 2018
Фото: Российская Газета
Это первая образовательная структура с уклоном в русский язык на севере Израиля.
Преподавать здесь будут сливки израильской РКИ-педагогики, выходцы из Москвы, Минска, Донецка, Ташкента. Методическим отделом Российского культурного центра разработана и специальная учебная программа, которая предполагает обучение с разного уровня владения языком. После окончания курсов студенты получат сертификаты представительства Россотрудничества.
К слову, в распоряжении педагогов и учащихся самые современные российские учебники и пособия из фонда кабинета русского языка РКЦ, просторные классы, снабженные всем необходимым.
Специально к открытию учебного центра была приурочена и фотовыставка «Готовность № 1», посвященная чемпионату мира по футболу-2018.
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