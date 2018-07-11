Курские педагоги побывали на форуме «Территория смыслов -2018»

На профильной площадке собрались около 1000 молодых специалистов сферы образования со всей страны

На второй смене «Образование будущего» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области Курскую область представили 24 человека: учителя, педагоги-организаторы, педагоги-психологи и студенты педагогических специальностей. Всего на профильной площадке собрались около 1 000 молодых специалистов сферы образования со всей страны.

Участники разработали концепцию программы развития социальной вовлеченности для учеников, послушали инноваторов в сфере образовательных онлайн-проектов, представителей РДШ, Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, молодых учителей и руководителей школ с новым взглядом на учебный процесс.

Теперь полученными знаниями куряне поделятся с коллегами дома.