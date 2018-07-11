ВолГУ первым из волгоградских вузов получил 10000 заявлений на поступление

ВолГУ стал первым волгоградским вузом, получившим более 10000 заявлений от будущих студентов по всем программам обучения.

По данным пресс-службы учебного заведения, популярными остаются экономические и юридические направления, инженерные специальности, «Лингвистика» и «Журналистика». Впервые в этом году в университете проходит прием на такие программы, как техносферная безопасность, биотехнические системы и технологии, организация работы с молодежью, геология, инноватика, радиоэлектронные системы и комплексы, судебная и прокурорская деятельность, наукоемкие технологии и экономика инноваций. Для поступающих на очную форму обучения, бакалавриат и специалитет прием продлится до 26 июля; в магистратуру — до 21 июля; на программы среднего профессионального образования — до 15 августа.