Школу на 1350 мест построят в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцова

Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство детского образовательного учреждения, рассчитанного на 1 350 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Объект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Заказчиком выступает администрация Одинцовского района.

«Завершить строительство учреждения планируется в 2019 году», — добавил министр.

В материале отмечается, что за последние 5 лет в Одинцовской районе построено три новые школы — в Новой Трехгорке, Лесном городке и деревне Раздоры. Таким образом, в школах муниципального образования создано более 3 тысяч новых ученических мест.

Кроме того, проведена масштабная реконструкция школы в поселке Заречье и возведена пристройка к школе в микрорайоне №9 города Одинцово.