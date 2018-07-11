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Школу на 1350 мест построят в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцова
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Школу на 1350 мест построят в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцова 

РИАМО 11 июля 2018
Фото: РИАМО
Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство детского образовательного учреждения, рассчитанного на 1 350 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«Новая школа будет возведена на улице Чистяковой в микрорайоне Новая Трехгорка города Одинцово», — сообщил министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.
Объект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Заказчиком выступает администрация Одинцовского района.
«Завершить строительство учреждения планируется в 2019 году», — добавил министр.
В материале отмечается, что за последние 5 лет в Одинцовской районе построено три новые школы — в Новой Трехгорке, Лесном городке и деревне Раздоры. Таким образом, в школах муниципального образования создано более 3 тысяч новых ученических мест.
Кроме того, проведена масштабная реконструкция школы в поселке Заречье и возведена пристройка к школе в микрорайоне №9 города Одинцово.
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