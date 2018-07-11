Режут по живому. Зачем оптимизируют школы в Калининградской области

Калининградской области пошла новая волна оптимизации соцучржедений. В посёлках сокращают школы. Родители пишут жалобы президенту и в прокуратуру . Чем они недовольны, разбирался журналист «АиФ-Калининград»

Ни физики, ни математики

В поселке Покрышкино Нестеровского района оптимизируют среднюю школу, в которую ходят дети из пяти ближайших посёлков. Ранее в Нестеров перевели 7-9 классы, теперь очередь 5-6 классов. Покрышкинскую школу юридически объединяют с детсадом, оставляют лишь учеников начальных классов. Жители уверены: всё идёт к тому, что парты опустеют, а здание школы законсервируют. Такая перспектива, по их словам, была озвучена местными чиновниками.

«Мы видим, что наше учреждение образования «оптимизируется» ровно по тому же сценарию, по которому ранее закрыли школу в 10 км отсюда — Невскую, — говорит жительница поселка Покрышкино Галина Багдасарян. — Её тогда объединили с Покрышкинской. Сейчас собрались закрывать и ее. Сначала мотивация была «нет денег», теперь говорят, что нет учителей».

Люди уверены, что местная администрация просто хочет решить проблему самым лёгким способом: закрыть школу. А здание — в отличном состоянии. В своё время в него вложили немало бюджетных средств.

«Покрышкинская школа — современное, типовое, ухоженное здание, изначально предназначенное для эффективного функционирования учебного процесса с 1 по 9 класс. Имеются учебные классы с необходимым оборудованием, спортзал, столовая.

Проведено уличное освещение к школе протяженностью 500 метров», — пишут в прокуратуру жители пяти посёлков.

«У меня в Покрышкинскую школу ходило трое — рассказывает мать пятерых детей Виргиния Панченко из поселка Невское. — В прошлом году из-за реорганизации одну дочку пришлось посреди ученого года переводить в Нестеров. Была отличница, там учёба стала хромать. Не может привыкнуть к новым педагогам. Нестеров от нас за 20 км. Ребёнок выходит на «пятачок», где останавливается автобус в 7.30. В любую погоду. Там нет даже козырька, чтобы укрыться от дождя. Домой возвращается около 16.00. Пообедала — и сразу делать домашнее задание, до 9-10 часов вечера. В Нестерове , даже если уроки закончились в 12.30-13.30, дети ждут автобуса часа два, болтаются по городу. Мы не знаем, чем они заняты. А это же подростки! Однажды дочку не привезли, и даже не позвонили, не сказали, что ребёнка не было в автобусе. Я начала её искать. Выяснилось, ловит попутку, чтобы ехать домой. А мобильная связь в районе плохая. Представляете, что мы пережили, пока её искали? И в другой семьей был случай: ребёнок не захотел ждать автобус — пошёл пешком. На кружки и дополнительные занятия дети ходить не успевают, потому что «привязаны» к автобусу».

Рулит экономика

Начальник Управления образования района Екатерина Тюкавина объясняет, что Покрышкинскую школу реорганизуют из-за того, что там нет педагогов — предметников. Только учителя начальной школы.

«Очень много учащихся этой школы, ещё до её реорганизации начали ездить в Нестеров. Сами родители избрали такой путь получения качественного образования, — говорит она. — Когда мы в прошлом году начали возить 7 — 9 классы, там уже обучалось 27 детей из этой школы, а прибавилось ещё 17. Из Покрышкино и Пушкино детей забирают около 8.00, из Невского, Вознесенского, Черняхово — минут на 20 раньше. Малышей мы возвращаем домой в 14.00, старшеклассники выезжают около 15.20. После уроков есть возможность пойти на кружки. А кадровая проблема не решается: учителя не хотят идти работать за 8 — 10 тысяч рублей. Так выходит по нормативу подушевого финансирования, который не мы устанавливаем».

Здание Покрышкинской школы рассчитано на 290 мест. После реорганизации останется 40. Рядом со школой находится детсад на 100 детей, куда ходит 21 ребёнок. В пос. Невское имеется двухэтажное здание, рассчитанное на две группы детсада и начальную школу. И там тоже — одна единственная группа, в которой 21 ребёнок. Детей в посёлках с каждым годом всё меньше. А все три здания нужно содержать. Только на отопление уходит 300 тонн угля в год (более 2 млн руб.)

Родители возражают: проблема с нехваткой учителей возникла не сегодня. Ей уже восемь лет.

«Привлекайте учителей из других регионов! Откройте общежитие в пустующем здании детсада в Невском! Делайте хоть что-нибудь, за что вы зарплаты получаете», — ругают они местных чиновников.

В отделе образования возражают: поиск кадров — обязанность директора школы.

«АиФ» сообщил о проблеме региональному уполномоченному по правам ребёнка Ирине Ткаченко . Она пообещала изучить вопрос.

минобразования области в ответ на запрос пишет, что организация школьного образования относится к полномочиям органов местного самоуправления. Они должны обеспечивать выполнение федерального общеобразовательного стандарта. Поэтому организован подвоз детей в городскую школу, где есть педагоги — предметники. Для комфортного ожидания школьного автобуса в городской школе есть читальный зал. За детьми закреплены сопровождающие, отвечающие за жизнь и здоровье учеников во время ожидания транспорта и следования по маршруту. При этом в министерство жалоб от родителей на организацию школьного подвоза в течение 2017-18 учебного года не поступало.

Губернатора не дождались

В поселке Большое село Неманского района также, по словам родителей, чуть не закрыли школу, где остались уже только начальнеы классы, предложили возить первоклашек в Неман

«Мы не согласились, ведь наполняемость классов в городской школе большая и знания усваивает лишь небольшая группа, а остальные просто «присутствуют». Дети бы недосыпали, им приходилось бы подолгу ждать автобус на остановке, где нет укрытия», — пишут они в письме.

Шествие селян возглавила староста поселка Зоя Баранова, но кортеж машин, в котором заметили главу района и других официальных лиц, промчал мимо. Обращение главе региона все равно передали. А 13 июня состоялся внеочередной сход граждан, где новый глава администрации Неманского ГО Андрей Нейман заверил жителей Большого села, что школа в посёлке будет работать, пока он у власти.

Жители рады — в посёлке уже не осталось ничего, кроме школы.

Эксперты говорят, что оптимизация — проблема всего востока области. Безработица, люди и так уезжают, а их ещё и подгоняют таким «сокращением». К примеру, в том же Невском закрыли ДК с шикарным фонтаном, сквером, кинотеатром и спортзалом. Место было очень популярное, туда из райцентра приезжали. А сейчас всё приходит в упадок.