Украинское правительство уменьшило госзаказ в ВУЗах на 10%

Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

Общий объем государственного заказа установлен на уровне 191 100 человек. Из них на дневной форме обучения будут проходить подготовку 171 355 человек.

В целом объем государственного заказа по образовательно-квалификационному уровню «младший специалист» установлен на уровне 39,2 тыс. человек; «бакалавр» — 78,8 тыс. человек; «магистр на основании уровня бакалавра» — 62,4 тыс. человек.

В свою очередь, за государственный счет готовы подготовить 4,4 тыс. аспирантов и 478 докторантов.

В предыдущем году госзаказ был установлен на уровне 213 тыс. человек, в 2016 году — 256,3 тыс. человек.