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Украинское правительство уменьшило госзаказ в ВУЗах на 10%
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Украинское правительство уменьшило госзаказ в ВУЗах на 10% 

Украина.ру 11 июля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.
Общий объем государственного заказа установлен на уровне 191 100 человек. Из них на дневной форме обучения будут проходить подготовку 171 355 человек.
В целом объем государственного заказа по образовательно-квалификационному уровню «младший специалист» установлен на уровне 39,2 тыс. человек; «бакалавр» — 78,8 тыс. человек; «магистр на основании уровня бакалавра» — 62,4 тыс. человек.
В свою очередь, за государственный счет готовы подготовить 4,4 тыс. аспирантов и 478 докторантов.
В предыдущем году госзаказ был установлен на уровне 213 тыс. человек, в 2016 году — 256,3 тыс. человек.
В то же время, Минэкономики прогнозирует, что в следующих годах госзаказ вырастет и составит 197 тыс. человек в 2019 году и 202,5 тыс. человек в 2020 году.
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