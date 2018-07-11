Ещё
«Лучшая спортивная школа России» находится в Ханты-Мансийске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лучшая спортивная школа России» находится в Ханты-Мансийске 

АиФ Югра 11 июля 2018
Фото: АиФ Югра
В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и учреждений России». Мероприятие прошло в рамках традиционной научной конференции, организованной в рамках международного форума «Инновации и развитие».
В номинации «Лучшая спортивная школа России» в числе победителей оказалась спортшкола олимпийского резерва Ханты-Мансийска.
Отметим, что подобную награду Спортивная школа окружной столицы получает не первый раз.
Наши земляки смогли отличиться не только в спортивной сфере. Ранее стало известно, что в российский топ-100 медицинских учреждений вошла Советская районная больница.
АиФ Югра: последние новости
Глава столицы Югры предложил ввести единую школьную форму 39 школьников в Югре набрали 100 баллов за ЕГЭ В Ханты-Мансийском округе увеличится минимальная зарплата
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками254
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала37
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС149
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение