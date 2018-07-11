«Лучшая спортивная школа России» находится в Ханты-Мансийске 

В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и учреждений России». Мероприятие прошло в рамках традиционной научной конференции, организованной в рамках международного форума «Инновации и развитие».
В номинации «Лучшая спортивная школа России» в числе победителей оказалась спортшкола олимпийского резерва Ханты-Мансийска.
Отметим, что подобную награду Спортивная школа окружной столицы получает не первый раз.
Наши земляки смогли отличиться не только в спортивной сфере. Ранее стало известно, что в российский топ-100 медицинских учреждений вошла Советская районная больница.