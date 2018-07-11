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Школа №1409 в САО набирает детей в кадетский класс
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Школа №1409 в САО набирает детей в кадетский класс 

Префектура САО города Москвы 11 июля 2018
Фото: Префектура САО города Москвы
Школа №1409 Хорошевского района ждет всех желающих обучаться в кадетском классе.
В кадетские классы принимаются мальчики и девочки. Цель деятельности кадетских классов — воспитание гражданина, патриота своей страны. То есть кроме общеобразовательных функций обучение в кадетских классах несет в себе функции формирования общей культуры личности, подготовки к служению своей стране на гражданском или военном поприще, создания основы для осознанного выбора кадетом своей будущей профессии.
"Ребята смогут обучаться таким дисциплинам, как «Строевая подготовка», «Рукопашный бой», «Бальные танцы», «Математика», «Риторика» и «Немецкий язык». Прием в кадетский класс осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) учащихся", — рассказала директор школы Ирина Ильичева.
Современные социально-экономические преобразования в стране, реформирование Российской армии, возрождение духовно-нравственных ценностей народа требуют воспитания человека новой формации: гражданина и патриота, личности образованной, культурной, мобильной, готовой к творческой самореализации, сотрудничеству, способной адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, обладающей высокими нравственными ценностными ориентациями, готовой осознанно обеспечивать национальную безопасность страны.
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