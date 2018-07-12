Офицеров-летчиц будут готовить для транспортной авиации

В училище говорят о высокой мотивации стремящихся в вуз представительниц слабого пола. Так, из почти полусотни абитуриенток-2018 десять пробовали поступить в училище в прошлом году. А из тех, кого набрали тогда, не отчислили ни одну. «О мотивации и старании уже учащихся девушек говорить не приходится: результаты зимней и летней сессий — средний балл у девушек выше, чем у юношей», — отметил Бучельников.

По его словам, пока девушкам-курсантам определили одну специализацию — военно-транспортную, то есть неманевренную, авиацию. Бучельников добавил, что в истории есть примеры успешных женщин-летчиц и космонавтов. Однако опыта массовой подготовки девушек-пилотов в современной России не было. «Есть девчонки, которые хотят летать на истребителях. Дорогу никто им в будущем не закроет, но сейчас им главное получить специальность», — считает офицер.

В список абитуриентов училища впервые зачислили двух девушек — военнослужащих по контракту. Одна из них служит на местной военно-авиационной базе. В отличие от гражданских кандидатов, которые могут стать курсантами до 22 лет, женщинам-контрактникам разрешено поступать в вузы минобороны до 27-летнего возраста.

Напомним, что решение о приеме девушек для подготовки на летные специальности принял в прошлом году министр обороны Сергей Шойгу . Тогда же в Краснодарское авиаучилище приняли 16 девушек, еще 14 абитуриенток зачислили в резерв.

В нынешнем году документы в этот вуз минобороны подали 66 девушек, но предварительный отбор прошли только 47 из них. А погоны курсанта примерят лишь полтора десятка претенденток.