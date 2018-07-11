Преподаватели НИУ «МЭИ» прочли лекции во Вроцлавском университете наук и технологий

В период c мая по июнь 2018 года преподаватели НИУ «МЭИ» в рамках участия в программе академической мобильности ЕС «Erasmus+» прочли лекции во Вроцлавском университете наук и технологий. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— В ходе своих визитов в партнерский университет преподаватели также ознакомились с аудиториями и лабораториями университета, приняли участие в лабораторных испытаниях, установили полезные контакты с коллегами принимающих факультетов. Получены новые знания и опыт, способствующие генерированию новых идей, — отметили в пресс-службе.

Аудиторию слушателей составили студенты бакалавриата и магистратуры численностью более 150 человек. (еп)