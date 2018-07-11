Будущие украинские чиновники будут учиться за счет Госдепа 

Государственный департамент США будет финансировать обучение основам правительственной коммуникации будущих чиновников из Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ украинского и американского посольств.
Согласно документу, с помощью программы стороны хотят установить партнерские отношения между украинским и американским вузами для разработки учебной программы в области коммуникации.
Также в документе говорится о планах ведомства организовать взаимные поездки представителей вузов обеих стран для обмена опытом и методами обучения.
Отмечается, что для получения гранта Госдепартамента необходимо оценить, в каком состоянии в настоящее время находится образование в области правительственных коммуникаций.
Ранее сообщалось, что Госдеп США планирует выделить Украине $20 млн военной помощи Украине.