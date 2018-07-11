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Будущие украинские чиновники будут учиться за счет Госдепа
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Будущие украинские чиновники будут учиться за счет Госдепа 

Газета.Ru 11 июля 2018
Государственный департамент США будет финансировать обучение основам правительственной коммуникации будущих чиновников из Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ украинского и американского посольств.
Согласно документу, с помощью программы стороны хотят установить партнерские отношения между украинским и американским вузами для разработки учебной программы в области коммуникации.
Также в документе говорится о планах ведомства организовать взаимные поездки представителей вузов обеих стран для обмена опытом и методами обучения.
Отмечается, что для получения гранта Госдепартамента необходимо оценить, в каком состоянии в настоящее время находится образование в области правительственных коммуникаций.
Ранее сообщалось, что Госдеп США планирует выделить Украине $20 млн военной помощи Украине.
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