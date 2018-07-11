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Кадетские классы савелкинской школы проводят дополнительный набор учащихся
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Кадетские классы савелкинской школы проводят дополнительный набор учащихся 

Савелки 11 июля 2018
Фото: Савелки
Школьников Зеленограда, желающих стать кадетами, приглашают в 7 и 10-е кадетские классы школы №1557. Дополнительный прием проводится на основании интегрированных результатов образовательной деятельности учащихся.
В рамках обучения в кадетских классах, ребята получат не только качественное образование, но и отличную спортивную и военную подготовку. Они пройдут курс спасателей, обретут туристические навыки, и даже научатся танцевать бальные танцы. Помимо этого, в десятых кадетских классах школы в Савелках имеется инженерная и медицинская специализация.
Подробная информация доступна на сайте школы, а также по телефонам: 8 (499) 734-10-11, 8-903-793-81-14, в корпусе 344а Зеленограда
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