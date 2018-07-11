Школьники из Молжаниновского выпустили восемь номеров газеты

В рамках программы «Московская смена», которая проводилась на территории школы «Перспектива», учащиеся дополнительного образования «Начинающий репортер» выпустили восемь номеров газеты.

— Каждый отряд подготовил по два издания, где учащиеся поделились своими впечатлениями от пребывания в образовательной смене при нашей школе, — отметил представитель администрации образовательного учреждения.

Напомним, что «Московская смена» на территории района Молжаниновский проходила с 1 по 29 июня. В ней приняли участие 100 школьников (четыре отряда по 25 человек). (еп)