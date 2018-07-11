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РАН и Минобрнауки создадут рабочую группу для доработки регламентов взаимодействия
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РАН и Минобрнауки создадут рабочую группу для доработки регламентов взаимодействия 

ТАСС 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Министерство науки и высшего образования РФ создадут рабочую группу для доработки регламентов двустороннего взаимодействия, сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев.
"Создается рабочая группа РАН и Минобрнауки, которая займется доработкой этих регламентов. Мы должны подписать [с Минобрнауки] те регламенты взаимодействия, что были у нас с Федеральным агентством научных организаций для того, чтобы 15 августа внести эти регламенты на рассмотрение правительства", — сказал Сергеев. Он добавил, что в сентябре текущего года будет создана комиссия для работы над созданием проекта нового закона о РАН.
Комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Рособрнадзору могут быть даны полномочия мониторинга эффективности российских научных организаций, Сергеев отметил, что специально обсудил этот вопрос с руководителем ведомства. «Мы встретились с руководителем Рособрнадзора, и он меня заверил в том, что никакого контроля [со стороны ведомства] не предвидится», — сказал глава РАН.
Сергеев также выразил удовлетворение принятием законопроекта о науке в президентской формулировке.
"Законопроект о принят в президентской формулировке и единогласно. Это свидетельствует о том, что эта наша инициатива была правильной. И мы должны будем, начиная с самого ближайшего времени, работать в условиях, когда полномочия РАН будут расширены. В то же время не могу сказать, что это приведет к судьбоносным решениям сразу, но будем работать", — пояснил он.
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