РАН и Минобрнауки создадут рабочую группу для доработки регламентов взаимодействия

"Создается рабочая группа РАН и Минобрнауки , которая займется доработкой этих регламентов. Мы должны подписать [с Минобрнауки] те регламенты взаимодействия, что были у нас с Федеральным агентством научных организаций для того, чтобы 15 августа внести эти регламенты на рассмотрение правительства", — сказал Сергеев. Он добавил, что в сентябре текущего года будет создана комиссия для работы над созданием проекта нового закона о РАН.

Комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Рособрнадзору могут быть даны полномочия мониторинга эффективности российских научных организаций, Сергеев отметил, что специально обсудил этот вопрос с руководителем ведомства. «Мы встретились с руководителем Рособрнадзора, и он меня заверил в том, что никакого контроля [со стороны ведомства] не предвидится», — сказал глава РАН.

Сергеев также выразил удовлетворение принятием законопроекта о науке в президентской формулировке.

"Законопроект о принят в президентской формулировке и единогласно. Это свидетельствует о том, что эта наша инициатива была правильной. И мы должны будем, начиная с самого ближайшего времени, работать в условиях, когда полномочия РАН будут расширены. В то же время не могу сказать, что это приведет к судьбоносным решениям сразу, но будем работать", — пояснил он.