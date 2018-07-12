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Число нарушений на ЕГЭ в Мурманской области сократилось в три раза
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Число нарушений на ЕГЭ в Мурманской области сократилось в три раза 

ТАСС 9 часов назад
Фото: Южные горизонты
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Число зафиксированных нарушений при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Мурманской области в 2018 году уменьшилось в три раза по сравнению с показателем прошлого года, сообщает пресс-служба администрации области со ссылкой на и.о. министра образования и науки региона Ирину Ковширу.
"В 2017 году желающих пронести запрещенные материалы было больше в три раза. В 2018 году удалены с экзаменов за наличие мобильного телефона и шпаргалку два участника, причем один — выпускник прошлых лет", — говорится в сообщении.
В 2018 году в ЕГЭ приняли участие более 3,7 тыс. человек, в том числе 3,3 тыс. выпускников текущего года.
По словам Ковширы, по сравнению с предыдущим годом выросла доля высокобалльных работ — от 81 балла и выше — по всем предметам, кроме биологии и английского языка. Высший балл за ЕГЭ в Мурманской области получили 19 участников.
"Особенно нас порадовало улучшение результатов по обязательным экзаменам: практически каждая пятая работа по русскому языку — высокобалльная, впервые все выпускники региона справились с экзаменационной работой. Восемь участников не преодолели минимальный порог по базовой математике, что по сравнению с прошлым годом меньше в три раза, доля высокобалльников по математике профильного уровня выросла", — приводятся в сообщении слова Ковширы.
Отмечается, что в 31 пункте проведения экзаменов в регионе присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели, включая студентов мурманских вузов, из которых 47 имели статус федеральных общественных наблюдателей.
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