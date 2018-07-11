Первоклассница поедет на Международный музыкальный фестиваль

Ученица первого класса музыкальной школы при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена Виктория Свичкаренко примет участие в XI Международном музыкальном фестивале в Греции.

Виктория получила рекомендации профессора Академии имени Сибелиуса из Финляндии Мари Тампере-Безродной, а также директора музыкальной школы, где она учится.

«Несмотря на малые сроки обучения и возраст, Виктория демонстрирует стремительный профессиональный рост, недетское отношение к профессии музыканта, дисциплинированность, артистизм и великолепное чувство сцены», — отметила Елена Гудова, директор Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена.

Музыкальный фестиваль будет проходить в Порто Хели, в нем примут участие более 100 заслуженных музыкантов, профессоров и студентов из Европы, Америки и Азии. В программе мастер-классы известных преподавателей. Все студенты, которые будут участвовать в мастер-классах, получат дипломы.

Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.